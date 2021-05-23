В Ryanair сообщили подробности посадки в Минске рейса с основателем NEXTA

Авиакомпания Ryanair получила указание посадить в Минске самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, от белорусских диспетчеров. Об этом сообщает ТАСС.

«Ryanair известила профильные национальные европейские агентства и службы безопасности и приносит искренние извинения всем пассажирам за задержку, произошедшую по независящим от Ryanair причинам», — отметили в авиаперевозчике.

В авиакомпании добавили, что затем местные власти дали разрешение на вылет самолета.

По данным РБК, после того, как лайнер приземлился, пассажиров высадили, была проведена проверка безопасности.

«Ничего страшного не было обнаружено, и власти разрешили самолету вылететь вместе с пассажирами и экипажем», — добавили в Ryanair, отметив, что лайнер пробыл в столице Белоруссии около пяти часов.

Ранее сообщалось, что на борту самолета находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В настоящее время журналист задержан.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что задержание основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича является результатом работы спецслужб республики.

До этого стало известно, что СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Степана Путило.

В Белоруссии Протасевич и Путило обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.