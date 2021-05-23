СМИ: в Москве нашли тело сотрудника ФСБ

На севере Москвы нашли тело сотрудника ФСБ, сообщает Telegram-канал 112.

Труп был найден в подъезде дома на улице Яблочкова утром 23 мая. Около него лежало удостоверение Центра специального назначения ФСБ России управления «В».

По данным СМИ, мужчина проживал в этом доме. Предположительно, правоохранитель совершил самоубийство.

Причины произошедшего устанавливаются следствием.

Ранее сообщалось, что сотрудник ФСО совершил самоубийство в Кремле. По словам его жены, в последнее время он не жил вместе с ней, в декабре они планировали развестись. По данным источника, причиной произошедшего могли стать личные проблемы.