МИД Мальты спрогнозировал сроки сертификации «Спутника V» в Европе

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть сертифицирована Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) до конца июня. Об этом заявил министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло, пишет ТАСС.

«Насколько я знаю, это произойдет в этом или следующем месяце. Мы всегда говорили, что нет никаких проблем со стороны ЕМА, если вся необходимая документация и доказательная база предоставлена», — сказал Бартоло.

Он добавил, что «процесс идет».

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что регистрация российского препарата от коронавируса «Спутник V» в Европе тянется в связи с указом из высоких кабинетов ЕС. По его словам, в ситуации с регистрацией лекарства надо разбираться гражданам европейских стран, а также местным правоохранительным органам.

Россия была первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».