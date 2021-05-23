В Москве выявили еще 2 924 новых случая COVID-19

В Москве выявили 2 924 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб.

Также за прошедший день выздоровели 2 028 человек, умерли 56.

Днем ранее сообщалось о 2 653 случаях заражения.

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 1 157 039 жителей столицы, вылечились 1 042 788, умерли 19 648.

В целом за последние сутки в России зафиксирован 8 951 случай инфицирования.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица достойно справилась с коронавирусом и брошенными им вызовами.