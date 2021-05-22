Власти Новгорода объяснили присутствие полиции на встрече депутатов «антиковидным рейдом»

Присутствие полиции на встрече муниципальных депутатов «Земский съезд» в Великом Новгороде связано с антикоронавирусными рейдами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя губернатора Новгородской области Николая Шестакова.

По его словам, на фоне нынешней эпидемиологической обстановки сотрудники правоохранительных органов могут сопровождать подобные собрания.

«У нас они [мероприятия с участием полиции — прим. ТАСС] регулярно проходят и на транспорте, и в местах общего пользования. В этот раз оно прошло здесь. Обычное рутинное мероприятие», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в России выявили 8 709 новых случаев коронавируса, за прошедший день выздоровели 9 345 человек, скончались 386. Из числа зараженных 12% не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего заражений за сутки зафиксировали в Москве (2 653), Санкт-Петербурге (833), Московской области (775), Ростовской области (197), Нижегородской и Воронежской областях (по 143).

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 4 992 554 жителей России, вылечились 4 610 465 человек, умерли 118 125.