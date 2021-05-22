Главный онколог Минздрава рассказал, как не пропустить рак на ранней стадии
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн объяснил, как обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отметил врач, более 90% пациентов, у которых онкологическое заболевание нашли еще на ранних стадиях, смогли вылечиться, однако часто рак находят слишком поздно.
По его словам, на сайтах главных онкологов и Минздрава в таблицах указаны возрастные рамки скринингов. Если их все проходить вовремя, шанс заранее обнаружить начало онкологического заболевания заблаговременно очень высок.
Каприн добавил, что чаще всего на ранних стадиях диагностируются рак молочной и предстательной желез, а также кожи.
Ранее главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков назвал самый распространенный вид рака в России.
До этого хирург и онколог Иван Карасев рассказал о внешних признаках предракового состояния, появлении новообразований (полипов) на слизистой оболочке гортани или голосовых связках. По словам специалиста, частое покашливание, затрудненное дыхание, воспаление и хроническая осиплость голоса могут указывать на наличие полипов.