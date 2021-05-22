В Казани мать ногами избила малолетнюю дочь

В Казани женщина избила ногами свою малолетнюю дочь на глазах у прохожих возле жилого дома. Об этом сообщает сайт KP.ru.

Инцидент произошел в пятницу, 21 мая, возле дома № 38.

Отмечается, что ребенок пытался несколько раз подойти к матери, стоящей у подъезда, но та несколько раз оттолкнула ребенка. Местные жители сняли происходящее на видео и распространили ролик в интернете.

«Уже не в первый раз наблюдаем такую картину. По улице Челюскина 38 мать избивает своего ребёнка. На глазах у всех. Хотим, чтобы кто-нибудь принял меры», — цитирует Telegram-канал »Подъем» слова очевидца.

Просмотревшие видеоролик возмутились поведением женщины. Кто-то призвал отнять у нее родительские права.

Полиция начала проверку. Женщину задержали и отвезли в отделение полиции для дачи показаний. Во время допроса она раскаялась и расплакалась.

Соответствующую видеозапись также изучают в прокуратуре Татарстана, начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в женщину из пистолета с сигнальными патронами.