Кириенко рассказал о пользе Dota для детей

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что компьютерные игры могут быть полезны для детей, в том числе благодаря полезным навыкам. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом Кириенко подчеркнул, что в случае чрезмерного увлечения играми и погружения в виртуальную реальность, сохраняются риски.

«Даже те же компьютерные игры. Понятно, что всегда должен быть баланс. Увлечение компьютером содержит в себе и риски», — рассказал он.

По словам замруководителя администрации главы государства, представителям старшего поколения стоит адекватнее относиться к видеоиграм.

Он уверен, что «игра Dota, в которую ребята играют, она по сложности интеллектуальных решений абсолютно сопоставима с шахматами». Преимуществом можно назвать то, что в ней происходит командная игра.

«Ты еще и с детских лет приучаешься к тому, что в одиночку ты ничего не добьешься, и тебе нужно уметь работать с другими людьми», — заметил Кириенко.

Ранее в Совфеде предложили ужесточить контроль над компьютерными играми.