ФСБ задержала под Калининградом двух сторонников террористической организации

Под Калининградом задержали двух сторонников международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Задержанные — иностранцы из Центрально-Азиатского региона. Сотрудники УФСБ установили, что граждане вели идеологическую обработку своих соотечественников, проживающих в Калининградской области, для их последующей переправки в зоны террористической активности.

Обоих мужчин поместили в центр временного содержания иностранных граждан. Багратионовский районный суд Калининградской области принял решение выдворить их из России.

Ранее ФСБ задержала сторонников ИГ (организация запрещена в России)* В Ставропольском крае. Четверо мужчин сформировали ячейку сторонников ИГ для совершения преступлений в регионе. В результате операции были изъяты компоненты для изготовления самодельной бомбы, взрывчатые вещества, поражающие элементы и экстремистская литература.