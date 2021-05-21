В России отмечен рост заболеваемости коклюшем

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости коклюшем в России во всех возрастных группах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что число новых случаев среди взрослых растет за счет совершенствования лабораторной диагностики, а среди детей – за счет снижения случаев вакцинации.

«Анализ заболеваемости показал, что заболевшие взрослые, в основном, заражались от своих детей, посещающих детские образовательные учреждения. При уточнении сведений о прививках оказалось, что 88% из них не были привиты от коклюша», — рассказали в ведомстве.

Основной мерой профилактики коклюша является вакцинация, однако пока она предусмотрена только для детей. При этом в Роспотребнадзоре уточнили, что в настоящее время проводится оценка необходимости дополнительной вакцинации и возможностей разработки безопасных вакцин для взрослых.

Ранее сообщалось, что в России обнаружили нового возбудителя коклюша.

Коклюш — это острая антропонозная воздушно-капельная бактериальная инфекция, ее характерным признаком является приступообразный спазматический кашель.