Собянин оценил масштабы вакцинации от коронавируса в Москве

Первую дозу вакцины от коронавируса получили 1,4 млн москвичей, вторую — на 100 тыс. меньше. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, пишет «Интерфакс».

«По состоянию на 18.05.2021 1,4 млн человек получили первый компонент вакцины (от COVID-19 - ИФ), 1,3 млн человек получили второй компонент вакцины», — отметил Собянин.

В Москве вакцинация от коронавируса началась в декабре прошлого года. Всего в столице заразились 4 983 845 человек, из которых 117 739 пациентов скончались.

Россия была первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ является единственной страной в мире, которая передает технологии по производству вакцин от коронавирусной инфекции. По его словам, в настоящее время рассматривается возможность развертывания таких производств в Армении и Киргизии.