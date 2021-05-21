Дело о ЧП в коллекторе под Таганрогом поступило в центральный аппарат СК

Центральный аппарат Следственного комитета России займется расследованием дела о ЧП в коллекторе под Таганрогом, где погибли 10 рабочих, Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК.

«Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства», — сказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Подчеркивается, что на место уже выехали специалисты Главного управления криминалистики СК, чтобы установить причины и обстоятельства происшествия. По версии следователей, рабочие получили отравление на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Сообщалось о десяти погибших.