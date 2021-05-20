В Петербурге задержали подростка в амуниции и с кобурой у школы

В Калининском районе Санкт-Петербурга задержали подростка в обмундировании, похожем на форму силовиков и с кобурой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поступило сообщение, что у школы бродит неизвестный в амуниции. Его задержали, нашли кобуру. Что в ней, пока не ясно», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что о подозрительном прохожем правоохранителям рассказали очевидцы.

Зайти в школу человек не пытался. По предварительным данным, полицейские задержали несовершеннолетнего. В настоящее время выясняется, что он делал возле школы.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Новокузнецка неизвестный распылил перцовый баллончик. Незадолго до эвакуации из учреждения педагоги и учащиеся почувствовали першение в горле. За медпомощью обратились 11 детей.