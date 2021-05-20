Врач назвал самый распространенный вид рака в России

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков назвал самый распространенный вид рака в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В структуре онкологической заболеваемости первое место и в России, и в Москве, и во всем мире занимает рак молочной железы у женщин и предстательной железы – у мужчин. Дальше по нисходящей – колоректальный рак, рак легкого, рак желудка», — поделился специалист.

Ранее стало известно, что российские ученые создали гибридный препарат, позволяющий лечить онкологию без побочных эффектов.

До этого хирург и онколог Иван Карасев рассказал о внешних признаках предракового состояния, появлении новообразований (полипов) на слизистой оболочке гортани или голосовых связках. По словам специалиста, частое покашливание, затрудненное дыхание, воспаление и хроническая осиплость голоса могут указывать на наличие полипов.