ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов российскими заключенными

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов российскими заключенными. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, недавно президент России Владимир Путин встречался с руководителями ближнеазиатских регионов, в том числе Узбекистана, Таджикистана. Стороны переговорили о налаживании потока мигрантов для российских объектов, где не хватает рабочей силы.

«Ну, вот мы реально можем предоставить… Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия. Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату», — сказал Калашников на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.

Глава ФСИН также призвал омбудсменов «поднять эту тему» в каждом регионе.

В настоящее время в российских тюрьмах и колониях находятся 483 тысячи человек. Калашников уточнил, что сейчас из них право подать заявление на замену наказания на принудительные работы имеют 188 тысяч человек.

Ранее Калашников сообщил, что около 50% отбывших наказание россиян сталкиваются с проблемами социализации на свободе.