Захарова оценила реакцию Лаврова на поведение корреспондента «Би-би-си»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала реакцию главы ведомства Сергея Лаврова на поведение корреспондента «Би-би-си» во время пресс-конференции в Душанбе. Видео инцидента Захарова опубликовала в своем официальном аккаунте в Facebook.

Как видно на кадрах, министр начал свое выступление, но в это время к трибуне подошел корреспондент с микрофонами «Би-би-си» и «Радио свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов)* (организация включена Минюстом в список иноагентов) и, прервав политика, начал устанавливать их на стол. «Это «Би-би-си» такие манеры практикует?» — ответил на это Лавров.

«Какой взгляд. Как-то Тигран Кеосаян (российский актер, телеведущий) спросил меня, ругает ли (Сергей) Лавров сотрудников. Что хочу сказать. После того, как Сергей Викторович вот так молча посмотрит и проникновенно скажет, понимаешь, что лучше бы ругал», — написала официальный представитель МИД России в подписи к видеозаписи.

Как сообщалось ранее, Лавров 19 мая планирует провести переговоры в столицах Таджикистана и Исландии.