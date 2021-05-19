Минздрав проверит информацию об отказе транспортировки до дома инвалида в Кстове

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о проверке информации, что пенсионерке якобы пришлось на каталке везти своего супруга-инвалида из больницы. Об этом сообщает издание «Подъем».

По данным СМИ, женщина сама везла мужа домой, так как врачи отказались. Инцидент произошел в Кстове.

«Не думаю, что пациентам дали в больнице каталку, чтоб они на ней поехали домой. Дал задание срочно проверить, почему не предложили социальное такси — перевозку. Лежачих больных на обычном такси нельзя перевозить», — уточнил Мелик-Гусейнов.

По его словам, если нарушение действительно было, то виновные должны привлекаться к ответственности.

По утверждению пожилой женщины, она до этого просила в больнице транспортировку, но ей ответили, что пациентов якобы не развозят. В результате супруга сама захотела довезти мужа, являющегося инвалидом первой группы.

В свою очередь главный врач Кстовской ЦРБ Александр Цопов также прокомментировал историю. Согласно его утверждению, пенсионерка просто не дождалась скорой помощи.

«Ожидая транспорт, родственница больного, по ее словам, приняла необдуманное решение самостоятельно отвезти пациента домой на каталке», — написал главврач в Instagram.

Он добавил, что уже посетил инвалида и извинился перед ним, предложив госпитализацию. Больной отказался от предложенной медицинской помощи.