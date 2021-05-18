В Петербурге арестовали двух задержанных за наезд на самокатах

Суд в Санкт-Петербурге принял решение заключить в СИЗО двоих обвиняемых в хулиганстве, задержанных следственным комитетом после наезда на электросамокатах на прохожих и драку, в результате которой мужчину госпитализировали. Об этом сообщили на сайте объединенной пресс-службы судов Петербурга.

«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Путова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд арестовал Путова до 15 июля текущего года, аналогичный срок получил второй задержанный — Суралжа Мамедли.

Кроме того, уточняется, что адвокаты фигурантов дела возражали против ареста, так как Путов, по утверждению защиты, является студентом, не скрывался и сам пришел к следователям после звонка.

Также защита Мамедли заявила, что его подзащитный не причастен к преступлению и имеет на иждивении мать.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, сбивавших прохожих в центре города на электросамокате.