Госдума приняла в первом чтении законопроект об изъятии коррупционных денег чиновников, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что законопроект позволяет государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств не подтверждена.

Нынешнее законодательство позволяет взыскивать в пользу страны недвижимость, транспорт, ценные бумаги и доли участия в организациях. Новый проект распространяет практику и на денежные средства, если чиновник не может подтвердить законность получения этих средств. Проверять подлинность документов и обращаться в суд с заявлением о взыскании будет прокуратура.

Изменения вносятся в законы «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции».

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому коррупционные деньги чиновников будут передаваться в государственный бюджет.