Вильфанд рассказал о причинах жаркой погоды в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, почему в Москве установилась жаркая погода. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Жара связана с тем, что сейчас энергия солнца такая же, как 25-26 июля, а это самый жаркий период... Она еще потому велика, что воздух поступает из Средней Азии, из пустыни Каракумы. Более того, воздух чистый и в нем мало молекул водяного пара, очень сухой воздух», — сказал он.

Синоптик также отметил, что при малооблачной погоде солнечные лучи, которые поступают на подстилающую поверхность в Центральный федеральный округ (ЦФО), они не отражаются и не поглощаются. В результате большая часть солнечной энергии достигает почвы и прогревает ее, а тепло быстро передается в приземный слой воздуха.

Кроме того, индекс ультрафиолетовой радиации достигает умеренно высокого уровня (5-6), что довольно редко бывает в столичном регионе.

Ранее сообщалось, что в Москве побит температурный рекорд 124-летней давности.