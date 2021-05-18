Температурный рекорд 124-летней давности побит в Москве

В Москве воздух прогрелся до +29,2°C, тем самым был побит температурный рекорд для 18 мая, фиксированный в 1897 и 1898 годах, тогда он составил +29,1°C. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро города.

По словам представителя бюро, температура в Москве продолжает повышаться, и окончательное значение нового абсолютного максимума температуры можно будет определить к концу дня.

Отмечается, что аномальная жара в городе 17 и 18 мая привела к отклонению температуры от средней климатической нормы на 8-9 градусов.

Накануне российская столице побила температурный рекорд для 17 мая, установленный в 1958 году. Опорная метеостанция города на ВДНХ зафиксировала температуру +30,6°C.

Ранее сообщалось, что в Москве во вторник, 18 мая, будет до +31°С.