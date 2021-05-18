Массовые захоронения мирных граждан в период войны нашли в Новгородской области

В Новгородской области нашли массовое захоронение мирных граждан, убитых нацистами во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что захоронения были обнаружены в окрестностях деревни Вдицко Новгородского района. Специалистам уже удалось вытащить останки более 190 человек, в том числе женщин и детей. В настоящее время работы на месте продолжаются.

По всем извлеченным останкам назначены комиссионные судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить пол, возраст и причину смерти этих людей. Эксперты также прибегли к архивным документам, чтобы понять, какие преступления в данном регионе совершали фашисты.

Следственный комитет также призывает всех, кто что-либо знает о ликвидации мирного населения и военнопленных близ деревни Вдицко, сообщить об этом в главк по Новгородской области.

В ноябре прошлого года крымское управление ФСБ России обнародовало крупный объем архивных документов, которые раскрывают места массовых расстрелов на месте концлагеря у совхоза «Красный» под Симферополем.