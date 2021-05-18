В Гидрометцентре заявили о рекордной за 140 лет жаре в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что во вторник, 18 мая, Москва может обновить свой температурный рекорд, передает РБК.

По его словам, в центре европейской части России ожидается очень теплая погода, «температура прогнозируется выше рекордных значений за все 143 года метеонаблюдений». «Она будет от +30 до +32°С», — уточнил синоптик.

Он указал, что предыдущий рекорд дня 18 мая, который составлял +29,1°С, был установлен в конце XIX века.

Метеоролог также рассказал, что тепло будет не только днем, но и в ночные часы. В ночь на вторник температура будет в пределах +17...+18°С, сообщил Вильфанд.

Он отметил, что такая ночная температура соответствует самой теплой пятидневке июля, причем не в центральной части страны, а в Краснодарском крае.

При этом 19 мая начнет холодать, а 20-го дневная температура в столице может понизится до +18°С.

«Уже в среду станет немного облачнее, пойдут кратковременные дожди и около +25 градусов, а к четвергу температура опустится до +18…+20 градусов», — добавил Вильфанд.