ФСИН: половина освободившихся заключенных не способна к социализации

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников заявил, что около 50% отбывших наказание россиян сталкиваются с проблемами социализации на свободе, сообщает «Интерфакс».

«Соотношение - примерно 50 на 50 <...> Наверное, общество ещё не готово к тому, чтобы принять лиц, которые освободились, в полном объеме для работы в своих учреждениях, предприятиях» — предполагает Калашников.

Выступая на открытии научных мероприятий «Петербургские пенитенциарные конференции», директор ФСИН предложил решить эту проблему одновременно с замещением трудовых мигрантов из Средней Азии на российском рынке труда.

«Некоторые главы регионов говорят, что сейчас с учетом дефицита рабочей силы приходится отправлять борта в Среднюю Азию - это «золотые» чартеры. Мы им говорим, что есть возможность трудоустроить на ваших объектах 180 тыс. лиц, которые подлежат этой форме наказания; к сожалению, у нас нет этого объема рабочих мест», — считает Калашников.

По его словам, преступники, отбывающие свое наказание в виде принудительных работ, смогут улучшить положение на рынке труда и не вернутся более к криминальной деятельности.

Ранее общественная палата Ленинградской области предложила ФСИН снижать срок за получение образования.