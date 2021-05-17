В Думу внесли законопроект об ужесточении контроля за выдачей оружия

В Госдуму внесли законопроект об усилении госконтроля за оборотом оружия и ужесточении прохождения медкомиссии для его получения. Документ опубликован в базе данных нижней палаты.

Законопроект предполагает ужесточение прохождения медосвидетельствования для оформления разрешения на оружие. Оно будет включать проверку на наличие наркотиков и других психотропных веществ, а также психологическое тестирование. Результаты будут храниться в единой базе, доступ к которой будет иметь Росгвардия.

Планируется введение списка медицинских противопоказаний, при которых покупка оружия будет запрещена. Такой список сформирует правительство.

Изменения вносятся в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после произошедшей 11 мая стрельбы в школе в Казани глава государства Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову разработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

11 мая в казанской школе №175 произошла стрельба. Погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был арестован. По факту нападения на гимназию №175 СК России возбудил дело о массовом убийстве.