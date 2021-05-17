Полиция проверяет информацию о мужчине, доставшем из столичной реки автомат Калашникова

Столичные полицейские начали проверку в связи с поступившей информацией о мужчине, который якобы достал автомат Калашникова из реки в центре города. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, неизвестный, вытащив оружие из воды, потом бросил его обратно.

«16 мая в 16.24 в полицию обратился мужчина, заявивший, что за несколько минут до этого он видел, как неизвестный гражданин вытащил из реки предмет, похожий на автомат, выбросил его обратно, после чего скрылся», — пояснил собеседник.

На место оперативно прибыли следователи и сотрудники экстренных ведомств. Водолазы смогли найти и поднять на поверхность предмет, который был похож на складной автомат Калашникова.

На оружии, как установлено, уже были следы гнили и коррозии. При этом номер автомата рассмотреть не получилось, что осложнило идентификацию данной находки.

Ранее комитет Госдумы поддержал законопроект об обороте оружия. Депутаты, в том числе, предлагают лишить возможности получать лицензии тех граждан, которые имеют две и более судимости за совершение преступлений.