Москвичка выбросила из окна десять котов и угрожала покончить с собой

На юге Москвы женщина выкинула из окна десять котов и угрожала совершить суицид, передает «Интерфакс».

Как сообщается, жительница дома 18 на улице Елецкой в районе Орехово-Борисово Южное выбросила из окна квартиры около десяти котов, а затем стала угрожать покончить с собой.

Отмечается, что местные жители оказали помощь пострадавшим животным и доставили их в ветеринарную клинику.

На месте работают сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи.

Ранее стало известно, что пьяный житель Новокузнецка выбросил кота в окно с высоты пятого этажа. Инцидент произошел на глазах у его 13-летней дочери. По информации прокуратуры Кемеровской области, питомец пережил падение, однако ветеринары диагностировали у него разрыв селезенки, геморрагическое воспаление левой почки, отек легких и гематому в области живота. Сообщалось, что в результате животное усыпили.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.