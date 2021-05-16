Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В московских аэропортах отменено и задержано 25 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.25 мск, во Внуково отменили пять вылетов, а два — задержали.

При этом в Домодедово задержали семь рейсов рейсов и еще пять вылетов отменили.

Кроме того, в Шереметьево было отменено шесть рейсов.

Информация о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлена.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Также будет увеличено число регулярных рейсов между РФ и Южной Кореей, Финляндией, Японией.

С 27 марта 2020 года Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. С августа прошлого года российская сторона начала постепенно возобновлять международные авиаперелеты.