Свыше 50 тыс человек остались без воды из-за прорыва трубы в Смоленской области

Водоснабжение в домах свыше 54 тыс жителей Вязьмы было нарушено из-за прорыва трубы. Об этом заявили представители МЧС по Смоленской области на официальном сайте.

«В 10.45 15 мая от диспетчера ЕДДС МО «Вяземский район» в ОДС ГУ МЧС по Смоленской области поступило сообщение об аварийном отключении ХВС в Вязьме Вяземского района», — добавили в пресс-службе экстренного ведомства.

Уточняется, что причиной коммунальной аварии стал прорыв трубы с холодной водой.

По информации службы, в зону отключения попали 4 390 домов различной этажности. В их числе 12 378 детей. Не остались без воды жители на улицах Юбилейная, Московская, Гоголя, Пушкина и Докучаева.

В результате для населения планируется организовать подвоз воды по графику. Кроме того, аварийная бригада «Вода-Смоленска» выполнит ремонтно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что горячую воду начнут отключать в Подмосковье с 1 июня. Также на всех подъездах жилых домов регионов появится QR-код, который будет перенаправлять пользователей на график отключения горячей воды.