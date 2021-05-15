Директор колледжа Галявиева рассказала о беседах с его отцом

Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев был отчислен из колледжа из-за неявки на сессию при хороших оценках, преподаватели обсуждали проблемы с его отцом, рассказала директор учебного заведения Вероника Шамсутдинова в беседе с РБК.

По ее словам, Галявиев прилежно учился, не отказывался от участия в групповых мероприятиях и не имел конфликтов в учебном заведении.

«Если какие-то были массовые мероприятия, которые проходят вместе с группой — он в них участвовал, не отказывался. Конфликтных ситуаций тоже не было: он и не ругался ни с кем, и не дружил», – заявила директор.

При этом она рассказала, что в апреле текущего года молодой человек не явился на промежуточные экзамены, из-за чего сотрудники колледжа связались с его отцом.

«В первый день, когда он не явился на промежуточный экзамен 13 апреля, куратор позвонил ему и его отцу. Отец пообещал разобраться (он не знал, что тот не явился на экзамен) и дать обратную связь. Но этого не произошло», – поделилась Шамсутдинова.

Впоследствии Галявиев пропустил еще несколько экзаменов, он сам объяснил свою неявку болезнью и пообещал принести необходимые справки.

«Мы ждали до 23 апреля. 23 апреля позвонили отцу, он снова сказал, что не в курсе дела, не знает, что Ильназ болеет, что обязательно все выяснит и нам сообщит», – добавила директор колледжа.

Приказ об отчислении молодого человека из учебного заведения был подписан 26 апреля, однако после этого сотрудники колледжа вновь пытались связаться с отцом Галявиева в надежде исправить ситуацию.

«В день трагедии куратор позвонила его папе <...> До этого дозвониться в течение четырех дней мы не могли. Отец сообщил, что его сын совершил преступление, и его вызвали в правоохранительные органы», – сообщила директор.

Она также предположила, что родители были в курсе наличия психологических проблем у своего сына, однако они не обращались за помощью к сотрудникам колледжа.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца. Будет проведена экспертиза, которая определит его вменяемость.