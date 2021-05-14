Спасатели предупредили москвичей о сильном ветре, граде и грозе

Жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды вечером 14 мая.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 16.30 до 21 часа 14 мая по городу Москве ожидается дождь, местами гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в публикации на сайте столичного главка МЧС России.

Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Автомобилистам советуют избегать внезапных маневров и парковать машины вдали от деревьев. Также водителям напоминают, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к аварии.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу ожидается до +25°С и гроза.