Спасатели предупредили москвичей о сильном ветре, граде и грозе
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Жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды вечером 14 мая.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 16.30 до 21 часа 14 мая по городу Москве ожидается дождь, местами гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в публикации на сайте столичного главка МЧС России.
Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
Автомобилистам советуют избегать внезапных маневров и парковать машины вдали от деревьев. Также водителям напоминают, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к аварии.
Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу ожидается до +25°С и гроза.
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