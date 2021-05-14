В МВД начали проверку после ДТП с участием сенатора Королева

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Автомобиль Lexus за рулем которого якобы мог быть Олег Королев, движется со спущенными колесами... Автомобиль Lexus за рулем которого якобы мог быть Олег Королев, движется со спущенными колесами...
Автомобиль Lexus за рулем которого якобы мог быть Олег Королев, движется со спущенными колесами...
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Областное управление МВД по Липецкой области сообщило «Газете.Ru» о том, что по факту инцидента с сенатором Олегом Королевым правоохранителями была начата проверка.

«13 мая в 19.30 в дежурную часть УМВД России по г. Липецку поступило сообщение о том, что на ул. Гагарина водитель автомобиля Лексус якобы грубо нарушает правила дорожного движения. Также в сети Интернет была размещена информация о ДТП с участием указанного транспортного средства. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагировали на поступившую информацию, задержав указанного водителя. В настоящее время правоохранителями проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в сети распространялось видео, на котором член Совета Федерации, бывший губернатор Липецкой области Олег Королев в якобы нетрезвом состоянии ехал по Липецку за рулем Lexus со спущенными колесами. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как машина врезалась в дорожный знак.

Комментируя эту информацию, сам Королев объяснил, что был трезвым, и во время вождения у него возникли проблемы со здоровьем.

«Все абсолютно не так. Вчера у меня просто прихватило сердце. Резко поднялось давление, случился приступ мерцательной аритмии. Я, с трудом различая дорогу, выехал на обочину, выпил лекарство, обратился к гаишникам», — объяснил он.

По его словам, ему нельзя пить из-за мерцательной аритмии.