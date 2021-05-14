В МВД начали проверку после ДТП с участием сенатора Королева

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Областное управление МВД по Липецкой области сообщило «Газете.Ru» о том, что по факту инцидента с сенатором Олегом Королевым правоохранителями была начата проверка.

«13 мая в 19.30 в дежурную часть УМВД России по г. Липецку поступило сообщение о том, что на ул. Гагарина водитель автомобиля Лексус якобы грубо нарушает правила дорожного движения. Также в сети Интернет была размещена информация о ДТП с участием указанного транспортного средства. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагировали на поступившую информацию, задержав указанного водителя. В настоящее время правоохранителями проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в сети распространялось видео, на котором член Совета Федерации, бывший губернатор Липецкой области Олег Королев в якобы нетрезвом состоянии ехал по Липецку за рулем Lexus со спущенными колесами. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как машина врезалась в дорожный знак.

Комментируя эту информацию, сам Королев объяснил, что был трезвым, и во время вождения у него возникли проблемы со здоровьем.

«Все абсолютно не так. Вчера у меня просто прихватило сердце. Резко поднялось давление, случился приступ мерцательной аритмии. Я, с трудом различая дорогу, выехал на обочину, выпил лекарство, обратился к гаишникам», — объяснил он.

По его словам, ему нельзя пить из-за мерцательной аритмии.