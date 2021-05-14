Полиция задержала мужчину за стрельбу из автомата возле метро «Рязанский проспект»

Начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин заявил, что полицейскими был задержан житель Подмосковья 28 лет, который стрелял из охолощенного автомата Калашникова возле станции метро «Рязанский проспект». Об этом сообщает агентство «Москва».

«Установлено, что мужчина, находясь на улице недалеко от станции метро «Рязанский проспект», произвел в воздух несколько выстрелов из автомата. <…> Прибывшими полицейскими на месте происшествия было обнаружено пять гильз. Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, оружие изъято», — подчеркнул он.

Кроме того, Васенин отметил, что на задержанного составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Ранее в Москве водитель такси открыл стрельбу по прохожему, сделавшему ему замечание. Отмечается, что замечание было сделано из-за того, что тот выехал на тротуар. В ответ водитель сделал в прохожего четыре выстрела из травматического пистолета, одна из пуль попала пострадавшему в бедро.