В Кремле высказались об итогах поездки Дмитриева в Майами

В Кремле высказались о контактах спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева с американской стороной в Майами, заявив, что никакой конкретики по этому вопросу не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, для того, чтобы понять характер переговоров России и США, которые прошли 31 января в Майами, достаточно оценки спецпредставителя России Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

«Никакой детализации здесь не будет. Вы слышали оценки от двух сторон — от Дмитриева и от Уиткоффа о том, что это были достаточно позитивные и конструктивные разговоры», — добавил Песков.

Он отметил, что Дмитриев ведет рабочую группу по экономическому взаимодействию, соответственно и обсуждение касалось именно вопросов в этом направлении.

31 января Дмитриев провел встречу с делегацией США в Майами, назвав ее конструктивной. На переговорах с американской стороны присутствовали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, министр финансов США Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф написал на своей странице в социальной сети X, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине со специальным представителем президента РФ, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Майами (США) прошли продуктивно. Он также отметил, что США воодушевлены тем, что Россия работает над достижением мира в украинском конфликте.

Ранее Зеленский рассказал, когда украинская делегация отправится в ОАЭ.