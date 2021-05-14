Тело осужденного нашли в туалете колонии в Томске

В Томске обнаружили тело 21-летнего осужденного в туалете исправительной колонии строгого режима №4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«В туалете помещения одного из отрядов ФКУ ИК-4 УФСИН по Томской области обнаружено тело 21-летнего заключенного из города Колпашево (Томская область)», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что мужчина покончил с собой.

По факту произошедшего организована проверка. Будет дана оценка своевременности и полноты проведения профилактической работы с осужденными и должностными лицами исправительного учреждения, а также соблюдению режимных требований в колонии.

Служебную проверку также проводит УФСИН по Томской области.

Ранее сообщалось, что в московском СИЗО «Матросская Тишина» осужденный покончил с собой. Мужчину без сознания обнаружили в одиночной камере, его доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Он скончался в реанимации.