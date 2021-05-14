СК заинтересовался самоубийством студента колледжа в Казани, где учился напавший на школу

Мать бывшего студента колледжа при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ) пригласили к следователям по закрытому ранее делу о самоубийстве ее 17-летнего сына, в этом учреждении учился Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мать погибшего Наталью Андрееву.

«Мое дело взято сейчас под контроль и будет вновь поднято. Это была предварительная беседа без допросов, они сказали, что позднее меня опросят заново. Я поняла, что хотят сопоставить эти два случая (суицид и расстрел в школе - ИФ)», — рассказала женщина.

По словам Андреевой, ее 17-летний сын Данил совершил суицид год назад после нескольких неудавшихся попыток самоубийства. До этого, как отметила женщина, юноша перестал общаться с родными и называть отчима отцом, начал проявлять агрессию, оделся в черное и назвал себя богом.

«Когда я увидела этого (Ильназа Галявиева — ред.) и то, что он говорил, я увидела своего ребенка. Он говорил те же слова, что и мой сын», — сказала Андреева.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца. Будет проведена экспертиза, которая определит его вменяемость.