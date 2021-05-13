Минздрав сектора Газа сообщил о гибели 72 палестинцев при столкновении с Израилем

В результате противостояния между палестинскими радикальными группировками и израильской армией погибли 72 палестинца, еще 400 человек получили ранения. Об этом сообщает портал Sama News со ссылкой на данные министерства здравоохранения сектора Газа.

Ранее сообщалось о 67 погибших.

Отмечается, что в ходе судебно-медицинской экспертизы удалось определить, что эти люди погибли в результате асфиксии (удушения — ред.). К жертвам мирных жителей могли привести отравляющие газы. У погибших изъяли пробы для проведения необходимых тестов.

Точные обстоятельства гибели палестинцев минздрав не называет. Согласно информации Sky News Arabia, эти люди погибли при «вдыхании токсичных газов, выпущенных израильской армией».

Ранее сообщалось, что израильская армия готовится к наземной операции в секторе Газа.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.