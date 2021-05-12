В Кремле оценили мужество погибшей в ходе стрельбы в Казани учительницы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Эльвиры Игнатьевой, учительницы казанской школы №175, которая закрыла собой учеников в ходе вооруженного нападения, достойны самой высокой оценки.

«Безусловно все меры, которые были предприняты учителями, заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения», — заявил Песков.

На вопрос, будет ли Игнатьева и другие преподаватели награждены за свои действия, Песков ответил, что пока для этого нет конкретных планов.

«Президент получает соответствующие доклады по награждениям, пока планов на это нет», — пояснил пресс-секретарь президента.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 21 пострадал. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.

Ранее в Казани похоронили учительницу, закрывшую собой учеников при стрельбе в школе.