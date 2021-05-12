Правительство выступило против идеи ограничить россиянам поездки на отдых за границей

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил против идеи ограничения возможностей поездок россиян на отдых за границей, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал предложение одного из депутатов после ежегодного отчета правительства в Государственной думе.

По мнению премьера, такая мера снизила бы конкуренцию для российской туристической индустрии. Он подчеркнул, что в стране необходимо делать качественные инфраструктурные объекты туризма, гостиницы, в которые отдыхающим захотелось бы вернуться.

«Есть замечательные места, в которых мы с удовольствием проводим время, и которые не за счет ограничений, а именно [за счет] конкуренции и тем, что там просто хорошо, дают нам возможность туда поехать», — отметил Мишустин, добавив, что предстоит выполнить огромную работу для улучшения условий.

Ранее сообщалось, что треть россиян не поедут в отпуск из-за закрытых границ.