Американцы выражают соболезнования в связи с трагедией в Казани

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Американцы выражают соболезнования близким погибших в результате стрельбы в казанской школе, сообщает посольство России в США на своей странице в Facebook.

«Посольство выражает искреннюю признательность американцам, выразившим соболезнования родным и близким погибших при вооруженном нападении на школу №175 г. Казань», – указано в сообщении.

По заявлению российской дипломатической миссии, граждане США желают «сил и крепости духа» людям, пережившим утрату, а также скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что у стрелка из Казани, устроившего обстрел в школе, не было явных мотивов для нападения

11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе.