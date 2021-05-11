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Цветы в память о жертвах стрельбы в Казани

В Казани появился стихийный мемориал на месте стрельбы в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи — люди приносят к месту происшествия цветы, детские игрушки и свечи. В Москве также проходит траурная акция — цветы возлагают у здания полномочного представительства Республики Татарстан в 3-м Котельническом переулке. 12 мая объявлено в республике днем траура.

Жертвами стрельбы в казанской гимназии стали девять человек — семеро школьников и две учительницы. После стрельбы был задержан 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик гимназии, который получил разрешение на хранение оружия в конце апреля. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство), преступнику может грозить пожизненное заключение.

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Цветы в память о жертвах стрельбы в казанской школе у здания полпредства Республики Татарстан в Москве, 11 мая 2021 года Цветы в память о жертвах стрельбы в казанской школе у здания полпредства Республики Татарстан в Москве, 11 мая 2021 года
Цветы и игрушки у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года Цветы и игрушки у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года
Цветы у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года Цветы у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года
Цветы у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года Цветы у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года
Цветы, свечи и игрушки у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года Цветы, свечи и игрушки у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года
Цветы в память о жертвах стрельбы в казанской школе у здания полпредства Республики Татарстан в Москве, 11 мая 2021 года Цветы в память о жертвах стрельбы в казанской школе у здания полпредства Республики Татарстан в Москве, 11 мая 2021 года
Цветы и игрушки у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года Цветы и игрушки у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года
Цветы у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года Цветы у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года
Цветы и игрушки у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года Цветы и игрушки у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года
Цветы в память о жертвах стрельбы в казанской школе у здания полпредства Республики Татарстан в Москве, 11 мая 2021 года Цветы в память о жертвах стрельбы в казанской школе у здания полпредства Республики Татарстан в Москве, 11 мая 2021 года
Цветы у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года Цветы у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года
Цветы в память о жертвах стрельбы в казанской школе у здания полпредства Республики Татарстан в Москве, 11 мая 2021 года Цветы в память о жертвах стрельбы в казанской школе у здания полпредства Республики Татарстан в Москве, 11 мая 2021 года
Цветы у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года Цветы у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года
Цветы у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года Цветы у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года
Цветы у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года Цветы у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года
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Цветы в память о жертвах стрельбы в казанской школе у здания полпредства Республики Татарстан в Москве, 11 мая 2021 года
Цветы и игрушки у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года
Цветы у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года
Цветы у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года
Цветы, свечи и игрушки у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года
Цветы в память о жертвах стрельбы в казанской школе у здания полпредства Республики Татарстан в Москве, 11 мая 2021 года
Цветы и игрушки у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года
Цветы у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года
Цветы и игрушки у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года
Цветы в память о жертвах стрельбы в казанской школе у здания полпредства Республики Татарстан в Москве, 11 мая 2021 года
Цветы у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года
Цветы в память о жертвах стрельбы в казанской школе у здания полпредства Республики Татарстан в Москве, 11 мая 2021 года
Цветы у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года
Цветы у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года
Цветы у здания гимназии №175 в Казани, где утром произошла стрельба, 11 мая 2021 года
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