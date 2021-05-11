Бахрейн одобрил экстренное применение вакцины «Спутник Лайт»

Власти Бахрейна одобрили экстренное применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник лайт». Об этом сообщает Бахрейнское информационное агентство.

По его информации, национальный регулятор проанализировал результаты тестирования данного препарата, в том числе клинические испытания. Также «Спутник лайт» был одобрен комитетом по вакцинации при Минздраве королевства. Как уточняет агентство, на начальном этапе жители Бахрейна получат первую дозу российского препарата.

«Спутник лайт» является шестой вакциной против коронавирусной инфекции, которую одобрили в Бахрейне.

Как сообщалось, в феврале Бахрейн зарегистрировал другую российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

Ранее стало известно, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» прошла регистрацию в России. Препарат является первым компонентом «Спутника V», но его планируется применять самостоятельно. В частности, он может использоваться при необходимости быстрого формирования популяционного иммунитета среди населения от 18 до 60 лет.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».