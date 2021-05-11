Опубликованы подробности гибели 25-летней учительницы при стрельбе в Казани

Гибель 25-летней учительницы Эльвиры Игнатьевой в результате стрельбы в казанской школе №175 была трагической случайностью, сообщает РЕН ТВ.

Нападавший выстрелил в Игнатьеву из дробовика после того, как она вышла в коридор, услышав шум.

Уточняется, что Игнатьева окончила институт с красным дипломом. Коллеги отмечали ее личные качества и профессионализм.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев кроме учеников застрелил 25-летнюю учительницу английского языка Эльвиру Игнатьеву. Она преподавала в школе №175 в течение последних четырех лет. На работу в эту школу девушка устроилась в том же году, в котором подозреваемый Ильназ Галявиев ее закончил. При этом занятий у него Игнатьева не вела.

11 мая, примерно в 09:30, в гимназии №175 в городе Казани вооруженный преступник открыл стрельбу. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадали, в больнице находятся 19 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.