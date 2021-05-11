В Госдуме предложили запретить адвокатам проходить в колонии с телефонами

Группа депутатов от «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР внесла в Государственную думу законопроект, запрещающий адвокатам брать на встречи с заключенными в колониях и СИЗО средства связи. Документ был зарегистрирован в базе данных нижней палаты парламента 5 мая, Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Авторы инициативы предложили внести изменения в ст. 89 Уголовно-исполнительного кодекса (свидания осужденных к лишению свободы). Согласно им адвокаты и иные лица, имеющие право на оказание юридической помощи, не смогут проносить на территорию исправительного учреждения «технические средства связи, а также технические средства, позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись».

Отмечается, что юристам разрешат брать с собой исключительно копировальную технику и фотоаппараты «для снятия копий с материалов личного дела осужденного», однако пользоваться можно будет только в его отсутствие и в специально отведенном помещении.

По словам депутата «Единой России» Анатолия Выборного, главной целью поправок является борьба с тюремными «call-центрами».

«Мы сталкиваемся с множеством мошеннических звонков из мест лишения свободы. Тысячи таких преступлений совершаются с использованием средств связи». По словам парламентария, авторы инициативы знают о позиции Верховного суда, который не раз подтверждал право адвокатов брать телефон на встречу с заключенными, но надеются, что поправки «дадут суду возможность принять другое решение», — добавил он.

Кроме того, он подчеркнул , что этот законопроект должен защитить права самих заключенных, так как «любой гаджет может использоваться специалистами для прослушивания переговоров».

По словам советника Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Нвера Гаспаряна, авторы инициативы не консультировались с палатой, несмотря на то, что это напрямую касается юристов.

Также он добавил, что законопроект позволит скрыть нарушения закона, которые могут совершаться на территории исправительных учреждений.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об обязанности сотовых операторов отключать связь в СИЗО и колониях по просьбе Федеральной службы исполнения наказаний.