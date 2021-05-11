Глава ООН не исключил появления устойчивых к вакцинам мутаций коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о возможности появления мутаций коронавируса, устойчивых к вакцинам, передает РИА «Новости».

Он отметил, что некоторые страны очень быстро прививают свое население, однако в мире остаются государства, в которых жители не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса. Такая проблема особенно актуальна для развивающихся стран.

По словам главы ООН, если коронавирус «распространится как лесной пожар по «глобальному югу», то у него появится все больше мутаций и не исключено, что возникнет штамм, устойчивый к разработанным вакцинам.

«Это означает, что никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что заболеваемость и смертность от коронавируса в мире вышла на плато.

По данным американского университета Джона Хопкинса, в мире подтверждено 158 955 775 случаев коронавируса, умерли 3 303 858 человек, выздоровели 95 011 913.