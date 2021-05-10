Полицейский получил ножевое ранение в метро Москвы

Сотрудник полиции получил ножевое ранение в ходе возникшего конфликта с уборщиком метрополитена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД России.

Инцидент произошел 10 мая в служебном помещении станции метро «Бульвар Рокоссовского».

У старшего сержанта полиции произошел словесный конфликт с уборщиком, в ходе которого последний взял со стола кухонный нож и кинул его в сторону сотрудника МВД. Тот получил ранение.

В результате пострадавший был госпитализирован, второй участник конфликта задержан и доставлен в отделение для дальнейшего разбирательства. В настоящее время организована проверка.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на полицейских в Новой Москве.