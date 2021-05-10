Премьер Израиля оценил действия полиции в Восточном Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал действия сотрудников правоохранительных органов на фоне масштабных утренних беспорядков на Храмовой горе Старого города Иерусалима. Слова премьера приводит его канцелярия.

«Мы настаиваем на обеспечении прав каждого, иногда это требует твердой позиции, как это делают сейчас офицеры израильской полиции и наши силы безопасности. Мы поддерживаем их в этой справедливой борьбе», — сказал премьер в понедельник, 10 мая.

По его словам, происходящее в Восточном Иерусалиме ошибочно преподносятся мировыми СМИ и вводят людей в заблуждение.

«Только под суверенитетом Израиля, с 1967 года, мы были свидетелями длительного, стабильного и безопасного периода, в течение которого мы работали над обеспечением свободы вероисповедания и терпимости для всех», — цитирует канцелярию пермьера РИА «Новости».

10 мая в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода города под контроль Израиля после шестидневной войны в 1967 году. В этот день в городе проходит традиционное шествие с флагами. В понедельник в целях недопущения столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору. Беспорядки начались у Марокканских ворот на Храмовую гору.

7 мая, в Иерусалиме на Храмовой горе начались беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией. В результате ранения получили трое полицейских. По данным Красного полумесяца, также пострадали 13 палестинцев.

В этот же день беспорядки также вспыхнули в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, двое участников были задержаны. Полиция получила приказ разогнать протестующих, участникам была дана возможность разойтись, но они не послушались правоохранителей. В связи с этим полиция была вынуждена использовать спецсредства.

В ночь на 8 мая вблизи мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме произошли стычки палестинцев с полицией, в результате произошедшего пострадали около 200 человек.

В понедельник, 10 мая, возобновились беспорядки на Храмовой горе.