Глава Минздрава назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции в России будет сформирован в сентябре текущего года, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА «Новости».

«Будет», – ответил глава Минздрава на вопрос журналистов о том, будет ли обеспечен коллективный иммунитет в сентябре.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения обновило методические рекомендации по противодействию коронавирусной инфекции.

За весь период пандемии в России выявлено более 4,8 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 112 тысяч – с летальным исходом. Выздоровели более 4,4 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Кроме того, регистрацию прошла еще одна российская вакцина от коронавируса – «Спутник Лайт».