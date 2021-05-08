Суд в США рассмотрит иск от слонихи против зоопарка

Фонд Nonhuman Rights Project подал иск в апелляционный суд Нью-Йорка от имени слонихи по кличке Хеппи о законности ее содержания в зоопарке. Об этом сообщают РИА Новости.

По данным агентства, представители фонда обращались в суд первой инстанции в 2018 году, однако в тот раз ходатайство было отклонено, и Nonhuman Rights Project были вынуждены подать на апелляцию.

«Это первый случай в истории, когда высший англоговорящий суд будет рассматривать иск, поданный не от имени человека», — говорится в заявлении.

Отмечается, что зоозащитники требуют признать за животным фундаментальное право на физическую свободу и переезд в заповедник слонов. Сотрудники фонда обеспокоены тем, что Хеппи на протяжении десяти лет живет одна, «не имея возможности по-настоящему взаимодействовать» с другими слонами. Изначально слониху содержали в вольере с другими особями, со временем некоторые из них умерли, а других пришлось отселить из-за частых конфликтов с Хеппи.

Представители фонда также создали онлайн-петицию с требованием отпустить слониху в заповедник. Уже более 1,5 миллиона человек ее поддержали.