Россия призвала спасти детей из лагеря в Сирии

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Внутренние переселенцы из сирийского города Эр-Ракка в лагере в одноименной мухафазе, 2 мая 2017... Внутренние переселенцы из сирийского города Эр-Ракка в лагере в одноименной мухафазе, 2 мая 2017...
Внутренние переселенцы из сирийского города Эр-Ракка в лагере в одноименной мухафазе, 2 мая 2017...
Rodi Said/Reuters

Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона призывает международное сообщество спасти детей из сирийского лагеря беженцев Эль-Холь, передает РИА «Новости».

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